La alcaldesa de Santiago sobre los presupuestos: "Cierta dilación del tiempo no es por este Gobierno"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha asegurado que, al respecto de la negociación de presupuestos, hay "cierta dilación de tiempo" que "no es por parte de este Gobierno". Así, ha desvelado que, por ejemplo, se intentó mantener una reunión el 2 de enero, que finalmente no se produjo.

Dos días atrás, la regidora avanzó que ya existía una propuesta de presupuestos y que fue trasladado un "resumen de las cuestiones" al PSOE y a concejalas no adscritas, cuyo apoyo es necesario para aprobar las cuentas, con quienes ya había encuentros agendados para abordarlo.

Por su parte, tras estas declaraciones a los medios, ambos grupos municipales condicionaron la negociación a conocer antes el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en anteriores presupuestos.

Preguntada por los medios este viernes por esta reacción, Sanmartín ha querido "aclarar" que, para la confección de la propuesta de cuentas, el Gobierno local primero esperó al "final" del conflicto con Bomberos y Policía Local y que, desde entonces, se intentó cerrar reuniones.

"El día 2 no fue posible y parecía que no iba a ser posible hasta ahora. Entonces, hay una cierta dilación del tiempo que desde luego no es parte de este Gobierno en estos momentos", ha explicado Sanmartín, que ha instado a las formaciones a "no pensar en clave partidista".

En este sentido, la regidora ha insistido en que su voluntad es "negociar y cerrar un acuerdo" y, cuestionada por si irá a una cuestión de confianza, ha respondido: "Ese no es el escenario en estos momentos".