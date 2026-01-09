La alcaldesa de Santiago atenderá a las peticiones de los vecinos dos jueves al mes Concello de Santiago

El nuevo año viene con novedades en el concello de Santiago. A partir del mes de febrero, el gobierno local incrementará la participación ciudadana, donde la alcaldesa, Goretti Sanmartín, atenderá a las peticiones de los vecinos y vecinas de Compostela en el Pazo de Raxoi.

"Somos el gobierno de la gente, resolver los problemas y lograr un mayor nivel de bienestar de la vecinanza es el objetivo que nos guía", así arrancaba la regidora el encuentro con los medios de comunicación frente al Café Paradiso, donde posteriormente mantuvo un encuentro con la prensa local con un fin similar: mantener una "conversación distendida" para recibir las propuestas y comentarios de los periodistas. Estuvo acompañada por el resto de miembros del Gobierno local.

Estos encuentros se celebrarán los primeros y terceros jueves de cada mes, a partir de febrero, y está dirigido a personas individuales que se quieran reunir con la alcaldesa para compartir preocupaciones, demandas y mejoras. La vecinanza podrá acceder a estos encuentros cubriendo una solicitud.

Sanmartín ha defendido las "cuestiones menos visibles" que tienen relación con "defender un modelo de participación", que la han llevado a crear los encuentros anunciados, a reactivar los consejos de participación ciudadana y los presupuestos participativos, entre otras iniciativas.

También ha remarcado su intención de "gobernar para la gente", con "medidas estructurales" relacionadas con la implantación de la tasa turística para "equilibrar" este aspecto; el nuevo modelo de autobuses, en fase de licitación, y la normativa urbanística orientada a la "protección" del comercio de proximidad y de la vivienda.

Gestión del agua y remunicipalización de párkings

Dentro de estas propuestas, la alcaldesa ha aprovechado para avanzar que el próximo viernes 16 de enero se ha convocado nuevamente la comisión del agua para tomar "una decisión al respecto" de su gestión que, después, se pueda llevar al pleno.

Sanmartín ha recordado que en la anterior comisión acudieron técnicos a explicar el informe presentado y ante lo que el resto de miembros de la comisión pidieron tiempo para estudiarlo. "Ahora es la propia comisión la que tiene que tomar su decisión al respecto de llevar una propuesta al pleno", ha añadido.

Además, en cuanto a movilidad, la teniente alcalde, María Rozas, ha apuntado que "en breve" se convocará la comisión sobre la remunicipalización de los párkings de Praza de Galicia y de Vigo, que tiene como fin "mejorar la calidad de vida" de la ciudadanía.

Centro de atención a las personas sin hogar

Por otra parte, Rozas, que también es responsable de la Concejalía de Derechos Sociales, ha defendido la "apuesta por lo social" de este mandato. Este es un propósito que ha movido diferentes iniciativas, de las cuales algunas ya en funcionamiento y otras que "verán sus frutos" a lo largo del 2026.

Una de las principales es la entrada en funcionamiento del centro de atención a las personas sin hogar, que abrirá sus puertas en junio de 2026. "Es una muestra del compromiso de este gobierno con el colectivo de personas más vulnerables de las ciudades", ha manifestado.

Paralelamente, ha recordado que está en marcha la licitación de la Casa dos Maiores y ha avanzado que, en las próximas semanas, se presentará un análisis de la situación de las personas mayores en la ciudad para que encuentren "una ciudad más amigable en la que vivir".