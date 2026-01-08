La renovación del pavimento de la pista del Aeropuerto de Santiago comenzará el 13 de enero

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro comenzará las actuaciones de regeneración del pavimento de la pista el próximo martes 13 de enero. La obra, adjudicada a las empresas Padecasa Obras y Servicios S.A., Infraestructuras Conelsan S.A. y F. Gómez y Cía S.L, consta de un importe total de 26.613.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de 15 meses.

Además de dicha actuación, están previstos trabajos como la renovación del balizamiento y del drenaje en el campo de vuelos o la nivelación del terreno de las áreas críticas y las franjas de seguridad a ambos lados de la pista.

De igual modo, y como parte de las obras, Aena acometerá la renovación de los sistemas ILS del aeropuerto.

El comienzo de las actuaciones se iniciará el próximo martes, 13 de enero, en horario nocturno, entre las 23:30 y las 5:30 horas. Esta fase está prevista que dure hasta el día 22 de abril, cuando se procederá a continuar las actuaciones en horario diurno, lo que implicará el cierre de la infraestructura compostelana durante un total de 35 días, hasta el 27 de mayo.

Aena ha estado realizando, durante los últimos meses, las comunicaciones pertinentes sobre las diferentes actuaciones que se acometerán en el aeropuerto a las compañías aéreas, los agentes que operan en el mismo y las administraciones e instituciones locales.

Además, se está trabajando con ellos analizando el impacto del proyecto, para así coordinar de manera eficiente el desarrollo de las actuaciones.

Los principales trabajos que incluyen este conjunto de actuaciones están relacionados con la regeneración del pavimento de la pista, que contará con un alcance de más de un metro de profundidad en cuatro zonas determinadas de la pista, de más de 19.000 m2. Para ello, se usará un total de 73.000 toneladas de asfalto.

Estos trabajos permitirán alargar la vida útil de la pista y adecuarla para la operativa futura.

La renovación del sistema de balizamiento y del drenaje en el campo de vuelos, ayudará a mejorar la eficiencia energética del aeropuerto, incluyendo también cambios en el cableado, con la instalación de más de 100 kilómetros de cable (entre primario y secundario), alrededor de 900 nuevas balizas LED y 6,5 kilómetros de nuevas canaletas de drenaje.

Las actuaciones que contempla este expediente se enmarcan en el proceso de mejora continua que lleva a cabo Aena en sus infraestructuras aeroportuarias certificadas según el Reglamento de la UE 139/2014.