PSOE y las no adscritas de Santiago condicionan los presupuestos a cumplimiento de acuerdos previos

El PSOE y las edilas no adscritas de Santiago han exigido evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la aprobación de los anteriores presupuestos antes de dar paso a la negociación de las cuentas correspondientes a 2026.

La reacción de ambas partes, cuyo apoyo es necesario para sacar adelante los presupuestos, llega después de que la alcaldesa, Goretti Sanmartín, avanzase que el Gobierno local ya había confeccionado una propuesta y que había trasladado un "resumen de las cuestiones" a estos grupos de la corporación.

Inicialmente, la cuantía total contemplada por la propuesta asciende hasta los 148 millones, según fuentes consultadas por Europa Press. Esta es una cifra similar a la de 2025, que finalmente era de 146 millones y fue aprobado de forma definitiva en abril.

"Antes de hablar de nuevos presupuestos, lo primero es conocer con detalle los compromisos adquiridos en 2025. Para nosotros es una condición imprescindible", ha reclamado la socialista Marta Abal, que ha llamado a un proceso negociador "serio y real".

De este modo, el PSOE critica una "falta de voluntad real" de la regidora para negociar y Abal remarca que el apoyo de su formación "no es ni será un cheque en blanco": "Nuestra obligación es defender a la ciudadanía con responsabilidad institucional, pero también con exigencia política".

Las concejalas no adscritas se han situado en una posición similar. "La negociación no se inicia aún porque seguimos esperando a un avance de la liquidación de los anteriores presupuestos", ha expresado Gonzalo Muíños en un audio remitido a los medios.

Fuentes de las concejalas no adscritas indican que el documento incluye "datos alarmantes", sobre todo en el capítulo de ingresos. Entre otros, lo ejemplifican con un aumento de los ingresos de tráfico hasta los 5,6 millones de euros, una cifra "muchísimo más elevada" con la que "sospechan" que es "maquillaje para que ingresos y gastos cuadren".