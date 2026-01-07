30.489 personas visitaron durante estas Navidades el belén de San Fiz, en Santiago

El Belén de San Fiz, en Santiago, registró la visita de 30.489 personas esta Navidad Concello de Santiago

La iglesia de San Fiz de Solovio, en Santiago de Compostela, registró la visita de 30.489 personas a lo largo del mes que estuvo abierto al público, concretamente desde el 28 de noviembre hasta el 5 de enero.

Esta cifra supone un récord desde su apertura y supera notablemente los datos del año pasado, consolidando la importancia del belén tradicional que allí se exhibe cada año.

El nacimiento tradicional fue mejorando y actualizándose año a año, gracias al trabajo de su propietario y montador, el belenista José Uzal, y a las mejoras que se fueron costeando desde Turismo de Santiago.

Consta de más de 500 figuras de barro y lienzo pintado, distribuidas en una superficie de 30 metros cuadrados, con piezas en movimiento, iluminación, sonido y efectos especiales.

Esta acción permite a los vecinos de Compostela y visitantes conocer esta iglesia, joya del patrimonio compostelano, y enriquecer notablemente los atractivos turísticos de la ciudad en el mes de diciembre, a la vez que contribuye a la intervención especial de iluminación, tanto en el interior como en el exterior, de este monumento San Fiz.

La apertura de San Fiz de Solovio en Navidad se trata de una iniciativa de Turismo de Santiago, no siendo posible sin la importante participación del propietario y belenista José Uzal y la colaboración del Arzobispado de Santiago y del Mercado de Abastos, entre otros.