CSIF pide "medidas urgentes" ante la descoordinación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Santiago CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado ante la Dirección Xeral de Xustiza la "grave situación de descoordinación, falta de medios materiales y carencias formativas" detectadas en la puesta en funcionamiento de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Santiago.

A través de un comunicado en una nota de prensa, han señalado que esta situación "está afectando al normal funcionamiento del servicio", así como a la "adecuación de la atención y protección de las víctimas de violencia de género".

Según ha trasladado el sindicato en un escrito oficial, el personal funcionario destinado en esta Sección carece de recursos básicos imprescindibles para el desempeño de su labor diaria.

Entre las principales deficiencias señaladas se encuentran la inexistencia de ordenadores activados para todo el personal, la falta de habilitación de acceso a Lexnet para varios funcionarios y funcionarias y la ausencia de acceso a la agenda de señalamientos, lo que impide realizar citaciones tanto en Santiago como en A Coruña en los juzgados de lo penal.

A estas carencias, desde el Sindicato también mencionan los importantes problemas organizativos, como la inexistencia de un teléfono específico para la Sección, la falta de mesas y espacios de trabajo adecuados y una preocupante descoordinación con los juzgados de los ayuntamientos de procedencia de personas detenidas, víctimas, testigos y demás operadores jurídicos.

El sindicato considera "imprescindible" abordar esta situación de manera urgente para garantizar la eficacia del sistema judicial en la lucha contra la violencia de género.

Formación Especializada

De forma paralela, CSIF también le ha solicitado a la Dirección Xeral, el nombramiento de un formador o formadora para este Juzgado, ante la "falta de experiencia previa" del personal funcionario recientemente destinado a ese organismo.

Este tipo de juzgados presenta especiales singularidades organizativas, procesales y funcionales, así como protocolos específicos de actuación y atención a las víctimas, lo que hace imprescindible una formación inicial especializada.

Desde CSIF advierten de que la combinación de "falta de medios, desorganización y ausencia de formación específica" supone un riesgo tanto para el personal como para la calidad del servicio público que se presta, especialmente en un ámbito tan sensible como la protección de las víctimas de violencia machista.

Por todo ello, CSIF insta a la Dirección Xeral de Xustiza a adoptar "medidas inmediatas" que permitan dotar al juzgado de los medios humanos y materiales necesarios, garantizar una coordinación efectiva y asegurar una formación adecuada del personal, con el objetivo último de mejorar la atención y protección de las víctimas de violencia sobre la mujer.