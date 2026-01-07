Cielos nublados y lluvias en Santiago de Compostela tras unas Navidades frías

Tras un periodo de fiestas navideñas donde las temperaturas mínimas pocas veces alcanzaban más de los tres grados, la vuelta al trabajo y a la rutina a Santiago de Compostela viene marcada por una alternancia de cielos muy nublados con otros con nubes y claros.

Este escenario se debe a la situación intermedia en la que se encuentra Galicia entre altas y bajas presiones. Una situación que dejará precipitaciones durante todos los días de esta semana en la capital gallega.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para esta época del año, con mínimas sin cambios, aunque con un ligero aumento, donde los termómetros pasarán de marcar los 5 grados de hoy a los 8 de mañana. En cuanto a las máximas, descenderán ligeramente, pasando de los 12 grados de la jornada de hoy a los 10 que se esperan para los próximos días.

En cuanto a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.