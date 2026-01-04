Una pelea entre "dos grupos de ideología diferente" en Santiago moviliza a la Policía Nacional

Un enfrentamiento en el Casco Histórico de Santiago entre "dos grupos de ideología diferente", según informa la Policía Nacional, derivó en una pelea en la que, a pesar de no haber heridos graves, uno de sus participantes empleó gas pimienta.

Tal y como informa Europa Press, se ha abierto una investigación para esclarecer la identidad de los participantes, aunque no se han presentado denuncias por lo sucedido. Por los primeros indicios, se baraja que uno de los grupos pueda ser de ideología neonazi o de extrema derecha.

En base al relato policial, en la tarde del sábado, una discusión mantenida en la rúa do Franco entre estos dos grupos escaló hasta terminar una pelea, en la que se propinaron puñetazos. Durante el transcurso de la misma, una persona llegó a rociar gas pimienta.

Cuando llegaron los agentes, solo permanecía en el lugar uno de los grupos, entre el que había personas con lesiones leves. Fuentes policiales remarcan que, en cualquier caso, no se utilizó ningún arma blanca y el enfrentamiento se saldó finalmente sin denuncias interpuestas ni heridos de gravedad.