Santiago de Compostela inicia el primer viernes del año con lluvias y temperaturas en ascenso

El 2026 comenzó en Santiago de Compostela perdiendo la influencia anticiclónica de los últimos días del año. De esta manera, durante el primer día del año ya se pudieron ver las primeras lluvias de este 2026, que continuarán hasta mañana sábado, 3 de enero.

El domingo, 4 de enero, la capital gallega quedará en una situación intermedia entre una borrasca situada al oeste de Portugal y un anticiclón en el noroeste de Irlanda. Por lo tanto, el cielo estará despejado, pero conforme avance el día podría ir avanzando a nublados, con posibilidad de lluvias ya entrado el lunes.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas sufrirán un descenso notable, pasando de los nueve grados de hoy a los tres grados que marcarán el domingo. En cuanto a las máximas, también sufrirán un descenso moderado, marcando hoy 12 grados y 8 el domingo.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.