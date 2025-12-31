Santiago de Compostela despide el año bajo sol y con temperaturas mínimas en ascenso

Aunque la mañana comenzó con nieblas matinales, el último día de 2025 deja cielos despejados en Santiago de Compostela, aunque durarán poco. Con el primer día del año, también aparecerán las primeras lluvias de 2026 mañana por la tarde que se prolongarán hasta este viernes, 3 de enero.

Durante el fin de semana, Galicia y Santiago de Compostela estarán bajo la influencia de la borrasca Francis, que dejará un sábado de lluvias intermitentes, con temperaturas suaves. El domingo la borrasca se moverá hacia el este y propiciará una masa de aire fría, con un importante descenso en las temperaturas, pero con cielos probablemente despejados.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo del año con mínimas que ascenderán ligeramente, pasando de 1 grado de hoy a 8 de viernes, y máximas que se mantendrán sin cambios, marcando cerca de los 12 grados.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.