Teo (A Coruña) pide más efectivos de la Guardia Civil ante los robos de las últimas semanas
La alcaldesa ha solicitado al Delegado del Gobierno un incremento de efectivos para la comandancia
La alcaldesa del municipio santiagués de Teo (A Coruña), Lucía Calvo de la Uz, ha solicitado más efectivos de la Guardia Civil ante los "robos registrados en toda la comarca en las últimas semanas".
Este martes, la regidora ha mantenido un "nuevo encuentro" con el comandante del puesto principal de la Guardia Civil en Milladoiro, Jesús Tobar, y el jefe de la Policía Local de Teo, Manuel Parga, para conocer el estado de los trabajos de vigilancia.
Asimismo, De la Uz ha trasladado al comandante "su preocupación" y ha señalado que ha solicitado al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, un incremento de efectivos para esta comandancia.
Como medida de "disuasión y seguridad", la alcaldesa ha propuesto instalar cámaras en diferentes puntos del ayuntamiento, además del refuerzo de personal en el Cuerpo de Policía Local.