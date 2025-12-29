La Xunta construirá 244 viviendas públicas y una residencia universitaria en Santiago

La Xunta de Galicia construirá 244 nuevas viviendas de promoción pública en terrenos de su propiedad en Santiago de Compostela, así como una residencia universitaria de 150 plazas. El consello de la Xunta autorizó hoy la publicación de un concurso de ideas, con una inversión de 1,8 millones de euros, con el objetivo de alcanzar los mejores proyectos.

La complejidad de ambas actuaciones, que combinan la ordenación urbanística de los ámbitos con la redacción de proyectos de urbanización y edificación justifican la fórmula del concurso de ideas.

Se actuará en una parcela de 11.013 metros cuadrados de superficie, propiedad de la Xunta situada en Salgueiriños, en la cual se prevé la construcción de las 244 viviendas de promoción pública y de la residencia universitaria de 150 plazas.

Además, el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS) ya está construyendo otras 60 viviendas de promoción pública en parcelas de su propiedad, tiene en marcha alojamientos compartidos en la parcela de Xoán XXIII y prevé otras 36 viviendas en Volta do Castro.

Los ganadores del concurso se encargarán de la redacción de los documentos necesarios para la ordenación de las parcelas, los proyectos de urbanización, los proyectos de edificación de las viviendas y los alojamientos protegidos y los anteproyectos de edificación de las residencias universitarias.

El IGVS se encargará de la urbanización de las parcelas y la construcción de las viviendas, mientras que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude construirá la residencia universitaria.