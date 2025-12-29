La Xunta autoriza la licitación del proyecto para construir 36 viviendas públicas en Santiago

El Consello de la Xunta de Galicia autorizó la licitación de la redacción del proyecto y dirección de obra para construir 36 viviendas de promoción pública para alquiler en Volta do Castro, en Santiago de Compostela. El Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS) investirá 397.013 euros en el contrato, que será licitado en el próximo mes de enero.

Las viviendas se construirán en una parcela de la rúa Ildefonso Sánchez Mera, incluida en el Suelo Urbano No Consolidado (SUNP) de Volta do Castro, que fue urbanizado por la Xunta de Galicia.

Inicialmente, este suelo dotacional estaba destinado a la construcción de un inmueble para Portos de Galicia, pero la ampliación de las instalaciones de San Caetano lo deja libre para la construcción de viviendas.

La construcción en este suelo dotacional es posible gracias a la nueva modificación normativa por la que suelos destinados a dotaciones de titularidad pública podrán destinarse a la construcción de viviendas protegidas o alojamientos compartidos, siempre que la parcela esté en desuso o abandonada. Se trata de una de las medidas aprobadas por la Xunta para incrementar el suelo en donde construir vivienda.

Con esta serán cinco las promociones de viviendas públicas de la Xunta en la capital gallega. Tres, con un total de 60 viviendas, están ya en construcción en la zona del Castiñeiriño y Lamas de Abade, y otra, los alojamientos compartidos en Xoán XXIII, están en fase de adjudicación del contrato para la redacción de proyecto y dirección de obra, que se producirá en breve.

En total son 156 viviendas de promoción pública y alojamientos, con una inversión total próxima a los 30 millones de euros.

Con esta parcela se agota el suelo disponible en Santiago para la construcción de vivienda de promoción pública y la Xunta sigue a la espera de que el Concello le ceda suelo donde construir.