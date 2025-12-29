El pleno de Santiago aprueba el pago de facturas a pequeños proveedores, pero rechaza las de Viaqua

Esta mañana se ha celebrado el pleno extraordinario del Concello de Santiago para votar el pago de más de un centenar de facturas municipales, con un valor de más de 1.3 millones de euros. Convocado el pasado viernes, el de este lunes es el cuarto que se celebra con un único punto: la aprobación de un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, que ha salido adelante a medias.

De esta manera, el pleno ha aprobado el pago de facturas pendientes relativas a pequeños proveedores, por un valor total de algo más de 366.500 euros, pero ha vuelto a rechazar las 26 facturas de la empresa Viaqua, todas por más de 20.000 euros y cuyo importe total asciende a 992.400 euros.

Tras algo más de media hora de debate, BNG y Compostela Aberta, junto al PSOE, han votado a favor del pago de las facturas pendientes a Viaqua, mientras que las no adscritas se han abstenido y el PP ha votado en contra, lo que ha supuesto el rechazo de este punto.

En lo relativo a las facturas pendientes a pequeños proveedores, ha salido adelante con el voto a favor por parte de Bloque, Compostela Aberta y socialistas , mientras que no adscritas y populares se han abstenido en este punto.

