Fallece una mujer nonagenaria al sufrir una caída en una calle de Santiago

Una mujer nonagenaria ha fallecido esta mañana al sufrir una caída en una calle de Santiago de Compostela, concretamente en la rúa dos Concheiros, tal y como reporta Europa Press.

Según informan fuentes del Ayuntamiento, el suceso tuvo lugar alrededor de las 11:30 horas, cuando la mujer sufrió una caída mientras caminaba por la acera y se llevó un golpe en la cabeza, que acabó resultando letal con resultado de muerte.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y Policía Nacional y Local, que no pudieron hacer nada más que certificar el fallecimiento.