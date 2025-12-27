Un conductor de Teo (A Coruña) sin puntos y que duplicaba la tasa de alcohol da el 'cambiazo' tras un accidente

La Guardia Civil ha destapado un intento de engaño tras un accidente de tráfico registrado en el municipio de Teo, en A Coruña, donde los ocupantes de un vehículo volcado trataron de ocultar quién iba realmente al volante.

La investigación concluyó que el conductor era un joven sin permiso en vigor y con una tasa de alcohol superior a la permitida, mientras que otra persona asumió falsamente la autoría del siniestro.

El suceso tuvo lugar el pasado 20 de marzo en la carretera DP-0205, cuando un turismo sufrió una salida de vía y volcó, quedando el habitáculo del conductor gravemente deformado.

A la llegada de los agentes, varias personas aseguraron que quien conducía era una mujer que resultó ilesa, un hecho que no encajaba con la violencia del impacto ni con los daños del vehículo, lo que despertó las sospechas del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico.

Las pesquisas posteriores permitieron aclarar que en el coche viajaban realmente tres personas y no cuatro, como se afirmó inicialmente, y que se había pactado una versión falsa para proteger al verdadero conductor.

Este joven carecía de puntos en el carné y dio positivo en alcohol con 0,52 mg/l, más del doble del límite legal.

Además, el retraso en avisar a los servicios de emergencia reforzó la hipótesis del intento de encubrimiento.

Como resultado, un hombre y una mujer están siendo investigados por presuntos delitos de falsedad documental, tentativa de estafa a la aseguradora y contra la seguridad vial, quedando las diligencias a disposición de la autoridad judicial.