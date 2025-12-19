Santiago convoca una reunión informativa sobre la autoliquidación de la tasa turística

Santiago convoca una reunión informativa sobre la autoliquidación de la tasa turística

Se celebrará este lunes 22 de diciembre y está dirigido a responsables de alojamientos turísticos para explicar el trámite administrativo de las autoliquidaciones del primer periodo de recaudación del impuesto a las estancias turísticas

El concello de Santiago convoca hoteles, hostales, pensiones, albergues, camping y Viviendas de Uso Turístico (VUT) que operan en el territorio del municipio este lunes 22 de diciembre para informar sobre el procedimiento que deben realizar para presentar la autoliquidación y el ingreso de la recarga del impuesto autonómico sobre estancias turísticas.

El primer periodo para realizar las autoliquidaciones será del 1 al 20 de enero del 2026. La concelleira de Turismo, Míriam Louzao, y el concelleiro de Facenda, Manuel César, participarán en esta reunión informativa que tendrá lugar en el Edificio Cersia a las 17:00 horas.

La ordenanza fiscal que regula la recarga municipal sobre este impuesto fue aprobada en sesión plenaria el pasado mes de julio y entró en vigor el 1 de octubre.

La reunión de este lunes, además de servir para explicar de manera práctica el trámite que los establecimientos tendrán que hacer a través de la Sede Electrónica del Concello, también se enmarca en el proceso de contraste y diálogo que la Concellería de Turismo mantiene con el sector a lo largo del proceso de implantación del impuesto a las estancias turísticas.