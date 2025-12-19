Santiago convoca una reunión informativa sobre la autoliquidación de la tasa turística

El concello de Santiago convoca hoteles, hostales, pensiones, albergues, camping y Viviendas de Uso Turístico (VUT) que operan en el territorio del municipio este lunes 22 de diciembre para informar sobre el procedimiento que deben realizar para presentar la autoliquidación y el ingreso de la recarga del impuesto autonómico sobre estancias turísticas.

El primer periodo para realizar las autoliquidaciones será del 1 al 20 de enero del 2026. La concelleira de Turismo, Míriam Louzao, y el concelleiro de Facenda, Manuel César, participarán en esta reunión informativa que tendrá lugar en el Edificio Cersia a las 17:00 horas.

La ordenanza fiscal que regula la recarga municipal sobre este impuesto fue aprobada en sesión plenaria el pasado mes de julio y entró en vigor el 1 de octubre.

La reunión de este lunes, además de servir para explicar de manera práctica el trámite que los establecimientos tendrán que hacer a través de la Sede Electrónica del Concello, también se enmarca en el proceso de contraste y diálogo que la Concellería de Turismo mantiene con el sector a lo largo del proceso de implantación del impuesto a las estancias turísticas.