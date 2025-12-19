Arranca en Santiago ‘Alameda en Xogo’ con pista de hielo ecológica y otras actividades

Coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares, hoy se inauguró la carpa 'Alameda en Xogo', el espacio de entretenimiento para todos los públicos.

Como cada año, contará con la pista de hielo ecológica, uno de los principales reclamos y que estará abierta todos los días en horario de mañana y tarde.

Pista de hielo de Alameda en Xogo Quincemil

Esta carpa pretende ser un espacio que anime al vecindario a salir a la calle, y a aprovechar para hacer sus compras de Navidad en el pequeño comercio.

Además de la pista de hielo, este espacio contará con rocódromos, hinchables, juegos de reflejos, conos interactivos o pesca de patos.

También tendrá una sala de meriendas para las familias.

Alameda en Xogo estará abierta de 11:00 a 14:00 horas, y de 17:00 a 20:30 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre en los que estará abierto solo por la mañana. Los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero permanecerá cerrada. Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo.