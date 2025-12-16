Unión Hotelera Compostela inicia su recogida de alimentos para la Cocina Económica de Santiago

Como ya es tradición por estas fechas, la Unión Hotelera Compostela (UHC) ha puesto en marcha entre los hoteles que forman parte de la asociación una campaña de recogida de alimentos para la Cocina Económica de Santiago.

La iniciativa se originó en una campaña solidaria llevada a cabo en el hotel NH Collection Santiago y que se trasladó al resto de asociados para que ya en 2022 se institucionalizase como acción navideña conjunta.

Desde entonces, los hoteles asociados colaboran cada año con la Cocina Económica entregando productos para la elaboración de menús o aportaciones económicas.

Desde la UHC señalan que "la Cocina Económica es una institución local que ayuda a personas desfavorecidas de forma directa y queríamos aportar nuestro grano de arena, porque realizan un trabajo que valoramos mucho".

De este modo, cuando llegan estas fechas navideñas cada hotel aporta los productos necesarios para elaborar el menú del día, siguiendo las indicaciones de la propia Cocina Económica, con los ingredientes que necesitan para poder hacer el pedido a los proveedores.

La campaña arrancó con la aportación del Hotel Compostela para el menú del lunes, a la que hoy se sumaron las del Gran Hotel Los Abetos y Oca Puerta del Camino, mientras que con la recogida de alimentos del Hotel Santiago Plaza de hoy se podrá elaborar el menú de mañana.

Les continuará los hoteles Virxe da Cerca y Costa Vella el día 18, el NH Collection el día 19, el AC Palacio del Carmen el día 20, el Hotel Monumento San Francisco el día 21, y ya para finalizar el día 22 será A Quinta da Auga.