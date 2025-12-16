Las no adscritas de Santiago acusan a la dirección del PSdeG de "encubrir" el caso Tomé

Las concejalas no adscritas de Santiago Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez han acusado a la dirección del PSdeG, encabezada por el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, "encubrir" el caso Tomé y señalan que esta misma cúpula fue la que las expulsó de las filas socialistas.

En una rueda de prensa celebrada este martes, las tres edilas han mostrado su "solidaridad, afecto y reconocimiento" a las víctimas que sufrieron esas presuntas actitudes del expresidente de la Diputación de Lugo. Asimismo, manifestaron el "deseo" de que "alguien capaz asuma la dirección de un partido en Galicia que decepciona y defrauda".

"Para esto volvió Besteiro, para esto se puso al frente de la Secretaría de Organización a la alcaldesa Lara Méndez, dos personas que justifican todo amparándose y aludiendo solamente a normas y protocolos", ha enfatizado Mila Castro.

Mila Castro ha mostrado todo su reconocimiento a la exsecretaria de Igualdad del partido, Silvia Fraga, "por dar un paso adelante". "Aunque desde luego pensamos que no era ella la que tenía que dimitir", remarcó.

En este contexto, la concejala no adscrita ha señalado que esta es la misma "dirección encubridora" que las expulsó hace meses y les negó el amparo que reclamaron.

"Crearon un expediente ad hoc para echarnos y aquí ni se investigó el proceso de afiliación de dudosa legalidad previo a la elección del secretario general ni los procesos de presión que sufrimos", reprochó.

Así, ha manifestado que sufrieron la "indiferencia por parte de la dirección del partido", pero para ellas "nunca fue una opción". Por eso, han reiterado su condena al presunto agresor y al silencio cómplice que es "igual de censurable". "Esas personas deberían de asumir también la su responsabilidad sin esperar ningún día más", concluyen.

"No puede ser que el PSdeG pregone la no indiferencia y al mismo tiempo practique la convivencia con presuntos agresores. Desde octubre, muchos de los integrantes de la dirección gallega compartieron espacios, actos, eventos y discursos con el presunto agresor. ¿Cómo se le va a exigir a una víctima que denuncie a su presunto agresor mientras sigue posando en la foto con él?", han denunciado.

Rosón ha indicado que "se acabará sabiendo toda la verdad" de este asunto y "muchos de los que ahora siguen guardando silencio cómplice tendrán que explicar por qué lo hicieron".

Juicio en septiembre

"También ocurrirá con nosotros en este juicio en septiembre en el que todos tendrán que explicar qué hicieron y por qué querían echarnos del partido con tanta prisa", han apuntado.

La audiencia previa para la celebración del juicio por la expulsión de las, ahora, no adscritas del partido socialista se celebrará, previsiblemente, los días 7 y 8 de septiembre. En la vista, el abogado de los ediles expulsados pide Santos Cerdán comparezca como testigo en calidad de persona firmante de la resolución disciplinaria aprobada contra los concejales.

También han llamado a declarar al diputado autonómico, Aitor Bouza,a sus excompañeros de partido, los socialistas Sindo Guinarte y Marta Abal y al exalcalde José Antonio Sánchez Bugallo.

Sin embargo, en esta audiencia previa, la abogada que representa al Partido Socialista se opone y presenta recurso contra la citación de Cerdán al asegurar que ya no forma parte del PSOE y que la petición solo busca un "efecto mediático" dada su situación, en aquel momento permanecía detenido en el marco de la supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones.

La letrada que se encarga de la representación legal del Partido Socialista sí defiende que comparezca el director de la Asesoría Jurídica de Ferraz, por considerar que podría aclarar la tramitación de los expedientes disciplinarios.

Señala que éste tiene pleno conocimiento del proceso, al contrario que Santos Cerdán, a quien, según argumenta, solo se le hace llegar la propuesta de resolución para su firma.

Además, propone que acuda como testigo el encargado de instruir el expediente desde Ferraz y que se aporten los archivos de audio de las ruedas de prensa hechas por los demandantes o que, en el caso de que la solicitud de esta prueba sea impugnada, que las grabaciones se reproduzcan durante el juicio.