Las loterías de Santiago se preparan para 'El Gordo': "La terminación en 25 está agotada desde julio"

Ya no queda nada para volver a escuchar a los niños de San Ildefonso cantar los números del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. El 25 de diciembre es una fecha marcada en el calendario, pero el 22 lo es también, cuando miles de personas se sientan cada año enfrente del televisor para ver si son alguno de los afortunados en llevarse 'El Gordo', el primer premio del sorteo de Navidad que reparte 400.000 euros por décimo premiado.

El año pasado el Sorteo dejó un cuarto premio en Santiago de Compostela, y más de 10 millones de euros en Galicia. La capital gallega es la cuarta ciudad gallega que más veces ha ganado el gran premio de la Lotería de Navidad, con un total de tres.

En una de esas ocasiones, en el año 2022, cayó en el café Venecia de la rúa do Hórreo, la primera vez que otorgaba un Primer Premio, aunque ya con experiencia de haber repartido varios quintos, cuartos y terceros en varias ocasiones. La lotera Carmen López comenta que a raíz de este Gordo cada vez son más las personas que se acercan al café Venecia para un número, también en su página web (loteriasvenecia.com) donde desde distintos puntos de España, Galicia y hasta Santiago envían números y suerte.

Carmen también comenta que cada año se "incrementan las ventas" de la Lotería de Navidad, "incluso este año aumentaron las series respecto al año pasado", añade. Desde Lotería Berenguela explican que la venta de números de Lotería sigue la misma línea del año pasado, pero también con mejores ventas este 2025.

Y es que, a pesar de que la posibilidad de que toque el Gordo es de una de 1 entre 100.000, las personas que compran cada año la Lotería tienen sus terminaciones y números preferidos. Desde Berenguela bromean que este año no hubo "influencers" ni hubo que tirar de "tarot" para ellos, pero sí comentan que las terminaciones en 15, 17, 3 y 7 siguen siendo las protagonistas. "En estos momentos ya no hay terminaciones en 5 ni en 7", comenta por su parte Carmen.

Ambas loterías coinciden también en que este año se ha vendido, sobre todo, las terminaciones en 25, "este año justamente coincide el año 25 con el día 25, es una terminación que ya estaba agotada a finales de julio", explica Carmen.

Desde Loterías Venecia venden ya packs en los que incluyen varios décimos con números capicúa, con números "feos" o con estas terminaciones más buscadas. Si alguno es el que lleva el Gordo se sabrá el 22 de diciembre, desde el Venecia juegan todos los años con un número acabado en siete, este año el 47.

Packs en venta de Loterías Venecia Quincemil

Carmen comenta que ya está "agotadísimo" y que ya no llegó al mes de noviembre. Eso sí, avisa que ya son varios los premios importantes, tanto en Navidad como en El Niño, acabados en 08. "A ver si tenemos que cambiarnos al 08", bromea.