Santiago presentará esta semana una propuesta definitiva a sindicatos de bomberos y policías

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha anunciado que el Gobierno local presentará previsiblemente esta semana una propuesta definitiva para llegar a un acuerdo con los sindicatos de bomberos y policías.

Tal y como ha explicado en rueda de prensa, aunque estaba prevista una reunión para este lunes "van a estudiar bien la situación" y es "muy posible que en esta semana haya una convocatoria sindical para conocer la propuesta definitiva por parte del Gobierno local".

Preguntada por los detalles de la propuesta, la mandataria local ha señalado que "deben estudiarse primero en el propio grupo de trabajo" y posteriormente a la reunión "transparentarán con claridad" todo lo que allí se propone para que lo conozca la ciudadanía.

Durante su intervención, Sanmartín ha apuntado que "se está avanzando de manera importante" en lo relativo a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y en el tema del precio de las horas extra.

"Estamos trabajando en algunas cuestiones de detalle, fundamentalmente de cantidades de dinero", especificó. Además, ya se produjo una reunión con las personas encargadas de hacer la RPT en la que se explicó el calendario, planificación y metodología.

En este sentido, ha indicado que "hay unanimidad sindical" respecto a que "hay que avanzar en la RPT" y "llegar a un punto final donde quede claro esos criterios que conforman el complemento específico que se paga".

A mayores, ha recordado que en el Pleno municipal de este miércoles, 18 de diciembre, el Ayuntamiento "se va a poner al día en el pago de gratificaciones de bomberos y policías".

El expediente comprenderá el pago de gratificaciones desde junio de 2025 hasta octubre de 2025 y la festividad del mes de octubre.

"Responsabilidad"

Paralelamente, ha pedido "responsabilidad" a los trabajadores, después de que este pasado domingo, coincidiendo con la manifestación contra el proyecto Altri, el turno de policía, que tenía previsto contar con ocho agentes, funcionó únicamente con dos, un inspector y un oficial, después de que los otros seis comunicasen "indisposición" en diferentes momentos.

"Me parece un poco extraño que se tomen medidas de presión al tiempo que se negocia. Creo que podemos hacer una petición clara a la responsabilidad de que se cumplan con las obligaciones que se tienen", manifestó Sanmartín.

Durante la jornada, la vigilancia del túnel del Hórreo tuvo que ser asumida por la propia empresa de la instalación, debido a la falta de efectivos.

Ante esto, la mandataria local ha explicado que la empresa "en determinadas ocasiones puede también encargarse de algunos aspectos".