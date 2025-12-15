Santiago de Compostela despide el sol e inicia una semana de lluvias

Tras unos días de buen tiempo donde el sol fue el protagonista, un frente frío deja precipitaciones en Santiago de Compostela, que se extenderán durante los próximos días, con alternancia de cielos con nubes y claros.

El miércoles las lluvias podrían dar un respiro a la capital gallega, aunque duraría poco porque, según prevé MeteoGalicia, los chubascos volverán a aparecer el jueves.

Por su parte, las temperaturas serán normales para este periodo del año, con mínimas en descenso moderado, pasando de los nueve grados a los cinco, y con máximas que se mantienen sin cambios, superando los diez grados.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.