Santiago se pondrá al día "por primera vez" en el pago de gratificaciones a bomberos y policías

El concejal de Facenda del concello de Santiago, Manuel César Vila, ha subrayado que "por primera vez en la historia" Santiago se va a poner al día en el pago de gratificaciones de bomberos y policías.

Así lo ha señalado en rueda de prensa, donde explicaba que el Gobierno local llevará al Pleno municipal del próximo miércoles, 18 de diciembre, un expediente para abonar el pago de gratificaciones desde junio de 2025 hasta octubre de 2025 y la festividad del mes de octubre.

Asimismo, incluirán el pago de las gratificaciones adeudadas al resto de trabajadores municipales hasta el mes de octubre.

"A veces se decía que este Gobierno fue el que más tardó en pagar las horas extras y es mentira, hubo gobiernos anteriores que tardaron 18 meses y 14 meses. Nuestra voluntad es pagar facturas y pagar gratificaciones. Esa es nuestra hoja de ruta", remarcó el concejal.

En este sentido, Vila ha reiterado la voluntad del Gobierno local por "llegar a un acuerdo" con los sindicatos de bomberos y policías y ha asegurado que se están reuniendo "habitualmente" con el objetivo de "desatascar el conflicto".

Tasa de basura

Por otra parte, el concejal también ha sido preguntado por la ordenanza de la tasa de basura. Vila ha defendido que existe una obligación legal de aprobar la ordenanza de la basura y que esta debe ser "equilibrada" para cubrir el coste del servicio.

"Existe una ley, existe una directiva europea y existe una ley estatal que obliga a aprobarla. En estos momentos la ordenanza que tenemos es deficitaria", resaltó.