Santiago de Compostela afrontará el fin de semana con cielos despejados

Santiago de Compostela amaneció esta mañana con lluvias, que fueron desapareciendo con el paso de las horas. De este modo, durante hoy viernes se prevén cielos nublados, una situación que durará durante todo el fin de semana.

Durante sábado y domingo, Galicia recuperará la influencia de las altas presiones que dejarán en la capital gallega cielos despejados, una situación que se prevé que continúe durante los primeros días de la semana próxima, con momentos de lluvias ocasionales.

En cuanto a las temperaturas, el termómetro hoy marcaba nueve grados de mínimas, una situación que descenderá moderadamente y que rondará los cinco grados durante el fin de semana. En lo referido a las temperaturas máximas, estas ascenderán moderadamente, a pesar de que oscilarán. Así, se espera que el sábado el termómetro llegue a alcanzar los 17 grados, mientras que el domingo marcarán catorce.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.