Fallecen dos personas en un accidente entre un camión y un coche en Arzúa (A Coruña)
A pesar de los esfuerzos de los sanitarios, no pudo evitarse el fallecimiento
Te puede interesar: Una persona herida tras una salida de vía en la A-54, a su paso por Arzúa (A Coruña)
Dos personas han perdido la vida este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en el municipio coruñés de Arzúa, al producirse una colisión entre un camión y un turismo.
Según ha informado el CIAE 112 Galicia y recoge Europa Press, los primeros avisos del siniestro llegaron sobre las 11:00 horas. El accidente tuvo lugar en el punto kilométrico 67 de la carretera N-547, en sentido decreciente de la circulación.
En ese punto se produjo un choque frontal entre un camión y un coche, en el que viajaban las dos personas que resultaron fallecidas. El 112 Galicia movilizó a Urxencias Sanitarias-061, Bomberos de Arzúa, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local.