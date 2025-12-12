La Catedral de Santiago inaugura sus dos Belenes con casi un millar de piezas artesanales

Al igual que el año pasado, los Belenes propiedad de la Catedral de Santiago se han instalado en dos espacios diferentes de la Ciudad Histórica, en la iglesia de Santo Agostiño, perteneciente a los jesuitas, y en la iglesia del Convento do Carme, de los Carmelitas Contemplativos.

Se trata de dos montajes de grandes dimensiones, con diferentes escenas relacionadas con el nacimiento de Jesús y que, entre los dos, suman casi un millar de piezas, entre figuras y construcciones.

En la iglesia de Santo Agostiño se podrá visitar un Belén de estilo popular con figuras de Nicolás Almansa, con cerca de 70 metros cuadrados y unas 530 figuras realizadas de modo artesanal, algunas de ellas con automatismos.

Por otro lado, la iglesia del Convento do Carme acoge un Belén de estilo napolitano. Cuenta con alrededor de 500 figuras, realizadas de manera artesanal, vestidas y, muchas de ellas, también con automatismos, que permiten dotarlas de movimiento.

Con cerca de 50 metros cuadrados, en él se representan, además del nacimiento de Jesús, la Anunciación a los pastores y el cortejo de los Reyes Magos, multitud de escenas de vida cotidiana y oficios tradicionales.

Los dos Belenes se podrán visitar hasta el próximo 11 de enero.

Horarios

El Belén napolitano del Convento do Carme se podrá visitar todos los días.

El horario de mañana será de 10:00 a 14:00 horas, mientras que el de la tarde será de 16:00 a 21:00 horas.

De igual modo, el Belén popular de la iglesia de Santo Agostiño también se podrá visitar todos los días, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.