El barrio de Conxo, en Santiago, contará con un Mercadillo de Navidad el 13 de diciembre

La comisión de fiestas organiza este evento que celebrará una recogida de ropa y alimentos para el Banco de Alimentos de Santiago

El viernes 13 de diciembre, las plazas Campo de Conxo y la de Aurelio Aguirre acogerán un Mercadillo de Navidad organizado por la comisión de fiestas del barrio compostelano. Tendrá lugar desde las 12:00 horas hasta las 23:00 horas con propuestas para toda la familia.

El mercadillo contará con puestos de artesanía y productos de segunda mano en los que se podrá comprar regalos para estas fechas festivas. También tendrá puestos de varias asociaciones y actividades para los más pequeños, de 16:00 a 22:00 horas.

Desde las 17:00 horas, se podrá degustar una gran chocolatada hasta finalizar existencias. El mercadillo también tendrá servicio de pulpería, foodtrucks y churros. Por otro lado, la cantina de la Comisión de Fiestas de Conxo, organizadores del evento, también estará presente para abastecer a las personas que se acerquen.

La música tampoco faltará en el evento, y a las 12:30 horas, actuará la batucada Trópico de Grelos.

Este mercadillo, además de dinamizar el barrio, también repartirá solidaridad. Se realizará una recogida solidaria de alimentos y ropa para el Banco de Alimentos de Santiago.