El Aeropuerto de Santiago cierra noviembre con un 33% menos de pasajeros que en 2024

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro registró 157.855 pasajeros durante el mes de noviembre, una cifra que supone un 33,1% menos de pasajeros durante ese mismo mes en 2024.

De entre esos pasajeros, 157.670 se desplazaron en vuelos comerciales: 137.507 con origen o destino nacional y 22.163, internacional.

En lo referido a las operaciones, el aeropuerto compostelano atendió el mes pasado 1.268 movimientos de aeronaves, un 30,9% menos que en noviembre de 2024. De ellos, 1.167 fueron vuelos comerciales (973 conexiones nacionales y 194 internacionales).

En lo que va de año, el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro contabilizó 2.940.873 pasajeros, un 13,4% menos que en el mismo período de 2024. De igual modo, ha gestionado 23.394 vuelos, un 6,9% menos.