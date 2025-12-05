Santiago de Compostela pasará bajo lluvias el puente de diciembre

Si tenías pensado disfrutar de este puente en Santiago de Compostela, lleva el paraguas a mano ya que la lluvia no abandonará la capital gallega durante estos días festivos, extendiéndose las precipitaciones también durante la próxima semana.

Galicia continúa en la influencia de bajas presiones, centradas en el oeste de Irlanda, y que durante la noche de hoy viernes, 5 de diciembre, a la primera mitad de sábado, un frente dará lugar a una jornada de mañana de cielos muy nublados con lluvias intensas y persistentes.

Las lluvias se irán haciendo más intermitentes conforme avance el día dejando, en ocasiones, cielos con nubes y claros.

En cuanto a las temperaturas, serán altas en cuanto a las mínimas, que ascenderán ligeramente, marcando los termómetros los 12 grados. En lo referido a las máximas, serán normales respecto a lo aguardado en este periodo del año, sin cambios significativos, rozando los 15 grados.

En lo referido a la calidad del aire, se mantiene a un nivel favorable en general.