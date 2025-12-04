La Navidad llega a la 'Carpa Roxa' de Santiago con más de 30 actividades diferentes

La Praza Roxa, uno de los puntos con más actividades esta Navidad. Cultura de Galicia

La 'Carpa Roxa', uno de los centros neurálgicos de la Navidad en Santiago de Compostela, abrirá mañana sus puertas con una intensa agenda con más de treinta actividades diferentes.

La concelleira de Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, y la concelleira de Capital Cultural, Miriam Louzao, presentaron hoy la programación, que incluye propuestas musicales, sesiones de cine, magia o diferentes talleres infantiles.

María Rozas insistió en que la programación de Navidad del concello de Santiago "apuesta por la participación activa de los compostelanos, con muchas actividades para todos los gustos".

La concelleira añadió que esto era "clave también para la dinamización comercial, porque paseando la ciudad es como los vecinos se animan también a hacer sus compras de Navidad en el comercio local".

Por su parte, Miriam Louzao apuntó que "este año incrementamos la participación del departamento de Cultura en una programación que apuesta claramente por el talento compostelano y por la puesta en valor de la vida artística de Santiago".

En ese sentido, a la participación de artistas locales en propuestas como el Son Xove, se le añade la colaboración "de entidades compostelanas como Numax, Semente, Faiado de Nin o el proyecto de improvisación teatral O Colectivo do Flow", explicó la concelleira de Acción Cultural.

La música, la gran protagonista

En la programación de la 'Carpa Roxa' tendrá un especial protagonismo la música, con propuestas que tuvieron buena acogida en años anteriores a las que se incorporan algunas actividades nuevas.

Las bandas locales de ensayo del Centro Xove da Almáciga volverán a protagonizar el ciclo de conciertos Son Xove.

El primero de ellos será el viernes 12, con Jam de Nadal en la que subirán al escenario diferentes bandas del Centro Xove para ofrecer versiones de temas conocidos por el gran público.

El jueves 17 correrá a cargo de Xalundes y W3ird Nois3; el viernes 18 será el turno de Patrik y Paula Ferraz; el 26 de diciembre cerrarán el ciclo Bareixa y Allo Negro. Todos los conciertos darán comienzo a las 20:00 horas.

Durante los sábados, volverán también los conciertos de artistas y grupos gallegos en el Son Vermú, siempre a las 13:00 horas.

El primero será este sábado, día 7, con la cantante y compositora Lola India. Después de ella vendrá el grupo de música tradicional Unto Vello, el día 13; Sofía Espiñeira con su nuevo disco Xeografías, el día 20; y Laura Lamontagne, el 27 de diciembre.

El último Son Vermú, el 3 de enero, correrá a cargo de la artista viguesa Law, que presentará su primer trabajo Esencial.

A estas propuestas musicales se le añaden la novedad de este año: el ciclo Eh!...domingo!, diferentes espectáculos participativos que llaman a la diversión y sobre todo al baile. Todas las sesiones serán a las 18:00 horas.

La primera cita será este domingo, día 7, con la Discotecas de señoras... e señores tamén que ofrece fiesta y danza participativa de la mano de la bailarina y directora escénica Marta Alonso.

En esta sesión, la propuesta contará con la colaboración musical de Camille, y la discoteca regresará el domingo 28 de diciembre con la participación Señora DJ.

El ciclo contará también con el dúo Eva y Camilo, el 14 de diciembre; mientras que los domingos 21 de diciembre y 4 de enero la propuesta girará alrededor de un singular bingo musical, especial Lotería de Navidad y especial Reyes, que animarán a todas las personas participantes a competir alrededor de temas musicales.

Por la Carpa Roxa pasarán también el grupo de cuerda compostelano Suzukiños, en un concierto previsto para el domingo 21 a las 12 del mediodía; y la banda viguesa Broken Peach, con un concierto especial de Navidad el martes 23, a las 18:00 horas.

Improvisación, magia y cine

La programación de la Carpa Roxa mantiene otras propuestas que tuvieron buena acogida en años anteriores, como las sesiones de impro.

La primera de ellas será mañana, 5 de diciembre, a cargo del Colectivo do Flow. En su espectáculo, que dará comienzo a las 18:00 horas, darán voz a elementos de Navidad que habitualmente no tienen voz propia, desde los alimentos típicos de estas fechas hasta los adornos. Repetirán sesión el 27 de diciembre.

También vuelve a la programación la magia, con las actuaciones e Dani Polo, este sábado 6, a las 18:00 horas; y el Mago Rada, el domingo 14, a las 12:00 horas.

Como novedad este año, habrá cine en la Carpa Roxa con dos sesiones de cortometrajes de la mano de Numax.

La primera de ellas, el 22 de diciembre, dirigida al público infantil con una selección de cinco cortos que se podrán ver entre las 18:00 y las 20:00 horas: Operación Papá Noel, La zorra, Aurora boreal y Merry Grandmas.

El lunes 19 se proyectará también una selección de cuatro cortometrajes gallegos para público no infantil: Pura, de Carmen Méndez; Alboroque, de Sabrina Fernández, Platónico Platónica, de Xacio Baño; y Sandwich Cat, de David Fidalgo Omil.

Otras propuestas

La programación de la Carpa Roxa se completará con talleres de baile tradicional que acabarán con una foliada abierta, el sábado 20 de diciembre; y otro taller de danza de Reyes, el viernes 2 de enero. Ambos están a cargo de Artur Puga.

Habrá también talleres infantiles, y en las inmediaciones de la Carpa Roxa quedará instalado el Tren de Nadal que funcionará gratis para niños, a partir del 12 de diciembre.

Además, también se volverá a instalar la ruleta de regalos Eu Merco Aquí, el sábado 13 de diciembre.

Con ella se podrán conseguir numerosos regalos, presentando un tiquet de compra en el comercio local por un importe mínimo de 5 euros.

Habrá otra oportunidad para participar en la ruleta el 3 de enero, ya en la carpa de la Alameda.