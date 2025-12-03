El barrio de Conxo, en Santiago, organiza un Mercadillo de Navidad el 13 de diciembre

El viernes 13 de diciembre, las plazas Campo de Conxo y la de Aurelio Aguirre acogerán un Mercadillo de Navidad organizado por comisión de fiestas del barrio compostelano. Tendrá lugar desde las 12:00 horas hasta las 23:00 horas con propuestas para toda la familia.

Habrá puestos de artesanía desde las 12:00 hasta las 22:00 horas. El mercadillo contará con actividades y talleres para los más pequeños de la casa. Desde las 16:00 horas hasta las 20:00 horas, habrá pintacaras, tatuajes, juegos y preparación de las cartas para enviar a Papá Noel. La batucada Trópico de Grelos estará presente para poner música y baile a esta jornada navideña.

Cartel del Mercadillo de Navidad de Conxo Comisión de Fiestas de Conxo

A las 17:00 horas, se podrá degustar una gran chocolatada hasta finalizar existencias. Los churros también estarán presentes ese día de la mano de Churrería Rafa. También habrá rosquillas, chucherías de la mano de Mundo Azucarado y foodtrucks con diversas opciones.

Por otro lado, la cantina de la Comisión de Fiestas de Conxo, organizadores del evento, estarán durante todo el día para "que ninguén pase sede", comprar el ecovaso del evento o para colaborar con la asociación de las fiestas del vecindario.

La Comisión contará con rifas para el sorteo de Navidad del día 22 de diciembre en el que sortearán una hoja de bacalao de siete kilos valorada en 150 euros. Desde la asociación avisan que el mercadillo contará con muchas más sorpresas que se irán descubriendo a lo largo del día.

Este mercadillo, además de dinamizar el barrio, también repartirá solidaridad. Se realizará una recogida solidaria de alimentos para el Banco de Alimentos de Santiago, y de ropa y enseres para la Iglesia Parroquial de Conxo.