Las esculturas del Mestre Mateo ya están en Santiago: "Es un día histórico para Galicia" Concello de Santiago

Las estatuas del Mestre Mateo, Abraham e Isaac, regresaron ayer a la capital gallega tras 70 años en propiedad de la familia del dictador Francisco Franco. En palabras de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, explicó que era "un día histórico para Santiago e para Galicia, por primeira vez a familia Franco ten que devolver bens froito do espolio".

La propia regidora encabezó la comitiva municipal que este lunes se trasladó al Pazo de Meirás para firmar la acta de entrega de las estatuas en el que también participaron el secretario del concello como testigo.

Sanmartín afirmó que este hecho histórico le concede una "forza simbólica" muy importante y espera que sea "o comenzo dun camiño que teña a súa continuidade na devolución doutros bens incautados polos Franco", en referencia al propio Pazo de Meirás, la Casa Cornide o las pilas bautismales románicas de la Iglesia de San Xián de Moirame.

La alcaldesa incidió en que "tiveron que pasar 50 anos desde a morte do dictador para ter finalmente esta devolución”, mostra da “impunidade coa que sobreviviu o franquismo entre nós”.

Hizo especial agradecimiento al trabajo hecho desde las administraciones, al gobierno municipal con Martiño Noriega al frente para dar el paso de iniciar el proceso judicial y que se continuase con el procedimiento en el siguiente mandato; a la Dirección General de Patrimonio Cultural de Galicia y al Museo do Pobo Galego.

También quiso agradecer a todos los colectivos por la recuperación de la memoria histórica, a todas las asociaciones -de ámbito cultural, social y educativo- que se “empeñaron en que a verdade se coñeza e difunda e hoxe se poida contar a historia tal e como foi”.

En el acto también participaron la teniente alcaldesa, María Rozas, que señaló que “é un día feliz para Santiago, pero sobre todo é un día feliz para a democracia”.

Rozas insistió en que “estas estatuas son unha mostra de que 50 anos despois da morte de Franco, os vestixios da ditadura quedan en rúas, en monumentos e mesmo en institucións”

Finalmente, María Rozas tuvo palabras de agradecimiento para todas las personas que hicieron posible la recuperación de las estatuas, “desde Martiño Noriega, Quin Monteagudo e Ricardo Gurriarán, que iniciaron o proceso, pasando por todos os historiadores, xuristas da Asesoría Xurídica Municipal, e os Gobernos que continuaron pelexando unha cuestión que era de xustiza”.

Expuestas desde el 11 de diciembre

Las estatuas estarán expuestas en el Museo do Pobo Galego desde el 11 de diciembre, día de su inauguración, hasta finales de mayo.

"Saliron de Santiago en 1954 cando Carmen Polo dixo que as quería, e debían devolver a unha propiedade municipal. Por iso, nos parecía que este lugar, que ten ese carácter tamén de museo do conxunto da poboación do país, era o sitio máis adecuado", señaló la alcaldesa.

Sanmartín animó a todo el mundo a acercarse a "empaparse de historia" y apuntó que durante los próximos meses el museo contará con actividades de patrimonio y memoria.

También añadió que en ese período de tiempo se llevarán a cabo conferencias y mesas redondas en las que se escucharán las voces de personas expertas para después decidir la ubicación definitiva de las estatuas.

Demanda judicial

El concello de Santiago promovía en 2017, con Martiño Noriega (Compostela Aberta) en frente de la Alcaldía, una demanda contra Carmen Franco Polo (y por su fallecimiento, contra sus sucesores) en la que ejercitó una acción reivindicatoria de las dos figuras del Pórtico de la Gloria.

El juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial de Madrid desestimaron la demanda por considerar que las dos esculturas no estaban adecuadamente identificadas.

Con la última resolución judicial, el Supremo estimó un recurso interpuesto por el concello en 2022.