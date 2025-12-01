El mes de diciembre comenzará en Santiago de Compostela con precipitaciones

El mes de diciembre comenzó en Santiago de Compostela con cielos de nubes y claros, una situación que cambiará durante esta misma tarde cuando ya se prevén precipitaciones, intensas ya esta misma noche.

Durante el día de hoy, Galicia se quedará bajo los efectos de una profunda borrasca ubicada en el Atlántico norte con un frente activo asociado, lo que dejará a la capital gallega en una situación de lluvias que se extenderán durante toda la semana.

Las temperaturas se mantendrán, en general, sin cambios y con valores normales para este período del año. Las mínimas oscilarán entre los tres y cinco grados, mientras que las máximas rondarán los once grados.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.