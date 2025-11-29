Guía para disfrutar de la Navidad de Santiago de Compostela

La Navidad llega a Santiago de Compostela cargada de una amplia programación con sabor "pincheleiro", en donde gran parte de las actividades contarán con el apoyo de entidades y asociaciones culturales compostelanas.

La llegada de esta época tan especial viene cargada de actividades para poder disfrutar de ellas, casi todos los días, en cada rincón de Compostela, dirigida tanto a los más pequeños de la casa, como a personas de todas las edades.

Encendido de las luces

La Navidad 2025 dio comienzo en la capital gallega con el popular encendido de luces. Lo hizo, como es tradición, en la Praza do Obradoiro este viernes 28 de noviembre, a las 19:00 horas.

Estuvo acompañado de los espectáculos de Pistacatro, Duelirium y Circo Mestura.

Previamente, a las 18:30 horas, las personas asistentes pudieron disfrutar del pasacalles realizado por las asociaciones folclóricas Colexiata do Sar y Enxebres de San Lázaro.

Encendido de luces en Santiago de Compostela

Conciertos

Referido al ámbito musical, Santiago contará con grandes citas musicales.

La primera será el 29 de noviembre con el concierto de Sumrrá, 25 anos. Revoluti8n que repasarán su carrera musical en el Auditorio de Galicia.

La Real Filharmonía de Galicia también ofrecerá distintos conciertos, el primero el jueves 4 de diciembre, Irmandade, también en el Auditorio de Galicia. El siguiente será el 18 y 19 de diciembre, con Cantamos! en el mismo escenario.

La Banda Municipal de Música de Santiago contará también con protagonismo en esta programación navideña. El 14 de diciembre ofrecerá en el Teatro Principal la obra De Gershwin a Turina.

El viernes 2 de enero, tendrá lugar el concierto de corales: Coto da Nai, Crecente, Santa Susana, La Salle, Harmonía Stellae en el Teatro Principal. La celebración se repetirá el 4 de enero con el obradoiro de voces Libredón, Voces de Compostela, Amigos do Castiñeiriño, Ponte Mantible, Alegría de Compostela y Asubío.

La Real Filharmonía de Galicia cerrará esta programación musical los últimos días de Navidad, celebrando el 5 y 6 de enero su concierto de Reyes, La Cenicienta.

Carpa Roxa y Carpa de la Alameda

Durante estas fechas navideñas se instalarán dos carpas en la Praza Roxa y el parque de la Alameda en donde habrá una ruleta de regalos #EuMercoAquí en la que toda persona que se acerque con un tícket de compra venido del comercio local podrá ganar un premio.

Además, en la Carpa Roxa se ofrecerán actividades dirigidas a un público más adulto, como conciertos de Son Xove, un festival que acogerá viernes y sábados conciertos de las bandas del Centro Xove de la Almáciga; y el Son Vermú, con actividades musicales también en la hora del vermut; y el Eh! Domingo, una iniciativa novedosa este año donde la música será la protagonista en las tardes del domingo compostelano.

Por su parte, en la Alameda se ofrecerá, desde el 19 de diciembre, actividades enfocadas a un público más infantil, con talleres o rocódromos. Allí, además, se instalará una pista de hielo ecológica.

Mercados navideños

La Navidad no se podría entender sin sus mercados navideños y en Santiago existen varios de parada obligatoria. El Mercado de Nadal ocupará la rúa da Carreira do Conde desde este viernes hasta el 5 de enero con casi un centenar de puestos rotatorios de decoración, bisutería, alimentación o artesanía.

Mercado de Nadal en rúa Carreira do Conde

El Mercado da Estrela volverá a distintos lugares de Compostela para presentar una nueva edición con foodtrucks, música, talleres y, por supuesto, con un centenar de marcas de artesanía, moda, ilustración o diseño creadas en Galicia. Tendrá lugar el 19, 20 y 21 de diciembre.

De igual modo, en Área Central también acogerá su mercado navideño hasta el 5 de enero.

Carrera San Silvestre

La cita deportiva por excelencia por estas fechas es la carrera popular San Silvestre. Como es tradición, tendrá lugar el 31 de diciembre a las 17:00 horas donde los corredores realizarán la salida y llegada en la Praza do Obradoiro recorriendo las calles del casco antiguo compostelano.

Fiesta fin de año

No hay mejor escenario para tomar las doce uvas que con las campanadas de la Catedral de Santiago llegadas desde la Torre da Berenguela.

La Torre da Berenguela será la encargada de dar las campamadas de Año Nuevo

La fiesta dará comienzo media hora antes de medianoche, a las 23:30 horas, con la actuación de la charanga Mekánika Rolling Band. Tras las campanadas, serán también los encargados de seguir amenizando la fiesta y la entrada a un nuevo año, en donde no faltará el cotillón.

Cabalgata de Reyes

El cierre de la programación navideña será la cabalgata de Reyes. Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente recorrerán las calles compostelanas el 5 de enero hasta llegar a la Praza do Obradoiro.

Los Reyes Magos saldrán, a las 17:30 horas, de la plaza Nosa Señora da Mercé de Conxo y serán recibidos en el Pazo de Raxoi a las 19:30 horas, en donde atenderán todas las consultas de los más pequeños.