Las precipitaciones volverán este sábado a Santiago de Compostela

Tras unos días de descanso en cuanto lluvias, las precipitaciones volverán este fin de semana a Santiago de Compostela, que podrían llegar ya durante la noche de hoy.

El sábado, Galicia se quedará en la influencia de las bajas presiones que traerán mucha inestabilidad a la capital gallega. De esta manera, se esperan precipitaciones durante todos los días de la semana, unas lluvias que podrían alcanzar, por momentos, una intensidad moderada y fuerte.

En lo referido a las temperaturas, serán las normales para este periodo del año, con mínimas que descenderán y marcarán los cuatro grados. En cuanto a las máximas se mantendrán sin cambios,por debajo de los quince grados.

Finalmente, en lo referido a la calidad del aire, se seguirá manteniendo a un nivel favorable en general.