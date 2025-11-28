La alcaldesa de Santiago volverá a llevar a Pleno el pago de 119 facturas pendientes

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha avanzado que volverá a llevar a Pleno el pago de las 119 facturas pendientes, después de que este jueves el Pleno municipal rechazase el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito con los votos en contra del Grupo Municipal Popular y la abstención de las concejalas no adscritas.

Sanmartín hizo un llamamiento "a la responsabilidad de los grupos". En una rueda de prensa celebrada este viernes, la mandataria local ha enumerado durante alrededor de seis minutos las 119 facturas, con sus correspondientes proveedores y cuantías. "Creo que hay algo que no tiene debate y es que las deudas hay que pagarlas", ha remarcado al finalizar la lectura.

Sanmartín consideró que "no se debe de hacer política con expedientes de este tipo", y denunció que la oposición "no está respetando esta línea roja".

Así, indicó que el PP votó en contra por una "supuesta falta de negociación", pero se autopreguntó "¿Qué negociación hay que hacer con las deudas?".

Ha asegurado que "cabe explicar los detalles de cada factura", pero "para eso existe una comisión informativa previa" donde se dan "absolutamente todas las explicaciones que sean necesarias".

"Podemos negociar una moción o una propuesta donde se ponen una serie de plazos para hacer determinada obra, ahora, una serie de facturas que están conformadas y que hay que pagar, eso, igual que la cuenta general, es un trámite obligatorio que hay que cumplir", subrayó.

Goretti Sanmartín ha denunciado que "lo que hay detrás" de esta negativa es "darle problemas al Gobierno local", pero en realidad "se los dan a las empresas, a las propias cuentas municipales y a los vecinos y trabajadores a los que se debe el dinero".

Ha ampliado que si estas personas o entidades reclamaran judicialmente "por supuesto van a ganar" y las cantidades que no se paguen ahora se pagarán dentro de un año o dos con una "cantidad elevada de intereses".

A continuación, recordó que este expediente incluye 26 facturas de Viaqua, que se dejaron de tramitar desde 2021.

"Hay personas que ahora no votan a favor de pagar facturas que quedaron bloqueadas en el mandato anterior y que en estos momentos están desbloqueadas. La verdad es que es difícil de justificar una posición como esta", ha destacado.

Sanmartín, ha indicado que volverán a llevar el pago de las facturas a Pleno, "como hicieron con las facturas de transporte", y ha llamado a la "responsabilidad" de los grupos de "facilitar el pago".

Con todo, ha lamentado que "quien sale perjudicado de esta decisión son los vecinos de Santiago y el tejido empresarial, por algo que es de justicia".