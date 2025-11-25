Santiago acoge este sábado la XII Andaina contra la violencia de género 'Camiño ao respecto'

Integrantes de la Xunta de Galicia y participantes en la X andaina Camiño ao Respecto contra la Violencia de Género, que organiza la Xunta de Galicia con motivo del 25-N Xoán Crespo

La Xunta de Galicia abrió hoy las inscripciones para participar en la tradicional andaina solidaria Camiño ao Respecto. El evento busca reivindicar la importancia de la lucha contra la violencia de género y se celebrará este sábado, 29 de noviembre, en Santiago.

Todas las personas que deseen participar podrán encontrar toda la información en la página web del evento (andaina.caminoaorespecto.gal) y cubrir desde hoy el formulario habilitado. Una vez completada la inscripción, se recibirá en el correo electrónico el dorsal personalizado.

Además, quien no pueda asistir presencialmente y se quiera sumar a la andaina, podrá hacerlo de forma virtual subiendo una foto a sus redes sociales con el dorsal y la siguiente etiqueta: #CAMIÑOAORESPETO.

La XII andaina Camiño ao Respecto recorrerá, una vez más, las calles de Santiago desde el Monte do Gozo hasta la Praza do Obradoiro.

El punto de encuentro de los participantes será en la explanada enfrente a la entrada del albergue del Monte do Gozo a las 11:00 horas del sábado.

Programación de las actividades por el 25N

La Xunta también promueve más de 400 acciones de formación, sensibilización y prevención contra la violencia de género con motivo del 25N.

Están dirigidas a todas las franjas de edad, con especial énfasis en la juventud y en los centros educativos, para prevenir actitudes machistas y fomentar valores como la igualdad entre mujeres y hombres y el buen trato.