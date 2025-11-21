Las precipitaciones serán las protagonistas en Santiago durante este fin de semana Quincemil

Santiago de Compostela amaneció con una niebla cubriendo sus cielos durante la mañana de hoy, viernes 21 de noviembre. Tras su paso, dejará cielos nublados con chubascos aislados.

Sin embargo, la situación cambiará durante el fin de semana con la entrada de un centro de bajas presiones cerca de Galicia que traerá inestabilidad.

De esta manera, MeteoGalicia prevé chubascos que darán comienzo ya por la mañana y se extenderán durante sábado y domingo.

Por su parte, las temperaturas serán normales para esta época del año, con valores que se encontrarán en ascenso moderado, pasando de los cinco grados de mínima el sábado a diez el domingo. Las temperaturas máximas sobrepasarán los diez grados, llegando a catorce el domingo.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.