Herida grave una conductora tras una salida de la vía en A Sionlla, Santiago

Este viernes alrededor de las 16:00 horas de la tarde, una mujer resultaba herida grave tras salirse de la vía cuando circulaba por la SC-30, en el kilómetro 0300 aproximadamente, en A Sionlla, en Santiago de Compostela.

Se trata de una vecina de Santiago, de 47 años, que salió de la vía con su vehículo y cayó en una rotonda hacia la AC-54, en el kilómetro 91.

La conductora quedó atrapada en el interior del vehículo y ha sido excarcelada por los Bomberos. Los servicios sanitarios atendieron a la mujer, que resultó herida grave del accidente, aunque no se teme por su vida.

Al lugar de los hechos acudieron una patrulla de atestados de Tráfico de Santiago de Compostela y otra patrulla de Destacamento.