Herida grave una conductora tras una salida de la vía en A Sionlla, Santiago
Se trata de una vecina de Santiago de Compostela de 47 años que quedó atrapada en su vehículo y fue excarcelada por los bomberos. Se encuentra en estado grave, aunque no se teme por su vida
Te podría interesar: Nuevos cortes de tráfico por las obras de Alfonso Molina, en A Coruña: itinerarios alternativos
Este viernes alrededor de las 16:00 horas de la tarde, una mujer resultaba herida grave tras salirse de la vía cuando circulaba por la SC-30, en el kilómetro 0300 aproximadamente, en A Sionlla, en Santiago de Compostela.
Se trata de una vecina de Santiago, de 47 años, que salió de la vía con su vehículo y cayó en una rotonda hacia la AC-54, en el kilómetro 91.
La conductora quedó atrapada en el interior del vehículo y ha sido excarcelada por los Bomberos. Los servicios sanitarios atendieron a la mujer, que resultó herida grave del accidente, aunque no se teme por su vida.
Al lugar de los hechos acudieron una patrulla de atestados de Tráfico de Santiago de Compostela y otra patrulla de Destacamento.