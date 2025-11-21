Dos detenidos y 100 identificados en una operación antidrogas en Santiago de Compostela

Dos detenidos y 100 identificados en una operación antidrogas en Santiago de Compsotela

Una operación policial desarrollada esta madrugada en la zona del Ensanche de Santiago de Compostela se ha saldado con cien personas identificadas, varias actas relacionadas con los estupefacientes y dos detenidos por situación irregular en España.

Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, se llevó a cabo de forma coordinada en dos establecimientos de ocio nocturno de la ciudad, el pub Stilo y el TNT.

La primera de las intervenciones tuvo lugar a las 7:00 horas en el pub TNT, situado en la calle Santiago de Chile del Ensanche compostelano y, posteriormente, los agentes se trasladaron a la calle Fernando III O Santo.

Allí, media docena de furgones policiales, acompañados por varias patrullas de la Policía Local, iniciaron un operativo sobre las 8:00 horas de esta mañana en el pub Stilo, donde los agentes permanecieron hasta pasadas las 9:15 horas.

En la intervención participaron unidades de la UPR de la Policía Nacional, unidades de Extranjería y también la Policía Local, que ha colaborado en asuntos administrativos.