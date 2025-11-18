La Xunta abrirá en Santiago el centro de acogida para víctimas de violencia de género con adicciones

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola Garciá, ha avanzado este martes que la Xunta de Galicia prevé ampliar en 2026 la red de acogida con la apertura en Santiago de Compostela del centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género con problemas de adicciones. El espacio se había proyectado inicialmente en O Porriño.

Este centro será el primero de estas características en Galicia y se ubicará en la zona de Aríns, en la capital gallega, según recoge Europa Press. O Porriño renunció al que la Xunta había proyectado para esta localidad pontevedresa por una cuestión administrativa, según han señalado fuentes del Ejecutivo autonómico.

La conselleira de Política Social e Igualdade ha hecho este anuncio durante su comparecencia en el pleno de la Cámara gallega, en el que también ha destacado que los centros de información a la mujer móviles se pondrán en marcha antes de que finalice el año para actuar en las zonas más rurales, así como en los campus universitarios.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.