El presidente de Galicia critica que la alcaldesa de Santiago "non soluciona" el conflicto con los bomberos

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta. David Cabezón - Xunta de Galicia

El conflicto entre el Concello de Santiago y los bomberos de la ciudad continúa abierto ante la falta de efectivos. Ante esta situación, en la oposición el PP ha pedido la dimisión de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, en una reivindicación que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no ha secundado este lunes.

Preguntado por la situación en la rueda de prensa tras el Consello da Xunta, el titular del Ejecutivo autonómico ha subrayado que "a alcaldesa ten que arreglar a situación canto antes. É urxente. Afecta ao servizo de emerxencias e vimos estes días como tivo que recurrir ao apoio de servizos da Deputación e da Xunta", criticó.

En esta misma línea, Rueda ha sostenido que "leva moitos días dicindo que vai solucionar e non soluciona", citando reuniones infructíferas.

Por este motivo, el presidente de la Xunta demanda que el conflicto se arregle "canto antes" debido a que "é unha situación grave como para aplicar a solución á maior brevidade posible".