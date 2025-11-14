Trasladada al hospital una persona en Ames (A Coruña) por inhalación de humo tras un incendio

Una persona ha tenido que ser trasladada al hospital tras producirse un incendio este viernes en una vivienda en Trasmonte, en la localidad coruñesa de Ames.

Según ha informado el 112 Galicia, el incendio se produjo poco después de las 12:30 horas. En ese momento, la central de emergencias recibió una comunicación de que ardía la campana extractora de una cocina en un domicilio de este lugar.

Así, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) solicitaron la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, del GES de Brión, de la Guardia Civil y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ames.

Una vez en el lugar, los miembros del GES indicaron que el fuego ya había sido sofocado por los particulares, por lo que solo llegó a arder la campana extractora de la cocina. Sin embargo, una de las personas necesitó asistencia sanitaria y fue trasladada, ya que había inhalado humo.