Santiago sanciona con 20.000 euros a Urbaser por incumplimiento en el contrato

El concello de Santiago ha impuesto cinco sanciones, que suman en total 20.000 euros, a la empresa Urbaser por incumplimiento de las condiciones del contrato para la prestación del servicio de recogida de residuos.

La resolución declara a Urbaser, según Raxoi, "responsable de las infracciones en materia de medios personales, materiales, reposición/sustituciones de islas enterradas, cuarteles no operativos y limpieza y desinfección de contenedores, cometidas en la ejecución del contrato de prestación del servicio".

En ese sentido, el Gobierno local rechazó las alegaciones presentadas por la sociedad, ya que "no desacreditan los hechos probados".

Concretamente, le ha impuesto una sanción "muy grave" de 9.015,19 euros por la falta de los medios personales comprometidos; una "grave" de 3.005,6 euros por la falta y demora en la puesta a disposición del servicio de la infraestructura informática y tecnológica comprometida.

De igual modo, le ha impuesto dos "leves" de 1.000 euros cada una por el retraso en la reposición/sustitución de islas enterradas y por no tener activos uno de los cuarteles para la brigada de limpieza; y una falta "grave" de 6.005,12 euros por las deficiencias en la limpieza y desinfección de contenedores.

Todas ellas suman un total de 19.025,19 euros. Adicionalmente, el Gobierno local aplica cada mes los descuentos que corresponden por servicios no prestados que constataban las auditorías. Entre enero y septiembre de este año, estos suman 128.636,69 euros.

Finalmente, Raxoi ha concluido reiterando que "mantiene la vigilancia sobre el cumplimiento escrupuloso del contrato para velar por el interés general".