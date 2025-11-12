La edila palestina Hanan Kaoud llama a a ejercer presión sobre Israel desde Santiago

La edil palestina Hanan Kaoud pide en Santiago "expandir la solidaridad y la presión sobre Israel" para acabar con el 'genocidio Europa Press

La edila palestina Hanan Kaoud ha pedido que se continúe expandiendo la solidaridad y manteniendo la presión sobre el Gobierno de Israel para conseguir "acabar con el genocidio".

Así lo ha manifestado a los medios de comunicación tras firmar en el libro del Ayuntamiento durante su paso por la capital gallega, dentro de su recorrido por ocho municipios socios del Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, según informa Europa Press.

Según ha remarcado Kaoud, contar lo que está pasando en Palestina "es súper importante". "No es la primera vez que ocurre, solo que la situación en Gaza está siendo mucho más agresiva, están lanzando bombas y misiles contra niños, mujeres y discapacitados", señala.

"Hay una resolución de Naciones Unidas que dice que este tipo de asentamientos son ilegales pero a pesar de ello, en los últimos años cada vez hay más y son más agresivos", ha lamentado.

Además, la edila ha mencionado una serie de informes donde se denuncia la utilización de armas químicas, equipamientos tecnológicos más avanzados y situaciones de violación y de abusos sexuales.

Hanan Kaoud se ha mostrado "muy satisfecha" con la experiencia impulsada por el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade "que permite intercambiar información y seguir contando lo que lleva pasando desde siempre en Palestina".

En este contexto, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha reiterado el "compromiso" del Gobierno local con la causa palestina y con la denuncia del 'genocidio' que padece, y también incidió en la necesidad de que "se siga visibilizando una situación que aún no acabó y frente a la que se debe seguir diciendo basta ya".

"No podemos mirar para otro lado, no podemos ponernos de perfil desde las administraciones públicas con el genocidio que está ocurriendo en Palestina. Hay que buscar vías de colaboración para continuar sensibilizando, es una obligación moral e institucional", ha ampliado la teniente de alcaldesa, María Rozas.