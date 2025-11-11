La Guardia Civil desmantela en el área de Santiago una red con dos grandes cultivos de marihuana

La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y detiene a sus 6 presuntos integrantes Guardia Civil

La Guardia Civil, a través del Equipo ROCA de Santiago de Compostela y en colaboración con el Puesto de Sigüeiro, ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes, culminando con la detención de sus seis presuntos integrantes en la fase de explotación de la operación "Smell".

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción de Arzúa, se enmarca en las actuaciones continuadas de la Guardia Civil para prevenir y perseguir el cultivo y la distribución ilícita de drogas.

La operación se inició tras la detección de consumos eléctricos irregulares en los municipios de Oroso y O Pino, lo que levantó las sospechas de los agentes. Tras diversas tareas de vigilancia y análisis, se localizaron dos naves industriales susceptibles de albergar plantaciones indoor de cannabis.

La fase de explotación se activó al detectar a tres de los ahora detenidos —dos vecinos de Negreira y uno de Cambados— en la nave industrial de Oroso. Uno de ellos fue sorprendido portando dos semilleros con 132 plantas de cannabis sativa.

En el interior de la nave, la Guardia Civil encontró una plantación indoor con 800 plantas, dotada de sistemas de iluminación, ventilación y control térmico, además de 430 gramos de marihuana seca, ya lista para su manipulación. Todo el material fue inmediatamente incautado.

A continuación, los agentes se desplazaron a la segunda nave, situada en O Pino, donde localizaron otra plantación similar con 573 plantas de cannabis sativa y 96 gramos de marihuana seca. También aquí se procedió a intervenir todo el material relacionado con el cultivo.

Registros domiciliarios y más material incautado

Tras los hallazgos en ambas naves, la Guardia Civil efectuó registros en los domicilios de los detenidos en Negreira y Cambados. En estas viviendas se localizaron: