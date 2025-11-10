Santiago de Compostela cuenta con solo dos bomberos para cubrir cualquier emergencia

Santiago de Compostela vuelve a vivir una jornada de mínimos en su Parque de Bomberos. Ante la falta de personal y la negativa de estos de seguir haciendo horas extras para reforzar el servicio, la capital gallega se queda con solo dos bomberos durante el turno de hoy lunes para suplir cualquier emergencia.

Así lo anunciaba el propio Parque de Bomberos en sus redes sociales mostrando "la realidad del servicio de bomberos de Santiago" que debería contar con nueve bomberos para realizar una jornada con seguridad. A pesar de esta situación, los bomberos sostenían que seguirían "cumpliendo con nuestra responsabilidad".

En estas redes sociales, el 27 de octubre anunciaban el "hecho sin precedentes" en Santiago, donde el Parque de Bomberos permanecería inoperativo durante 24 horas, un hecho histórico en la ciudad desde la creación del parque en el 1921.

Tras este anuncio, se volvió a repetir la situación durante varios días donde no había suficiente número de bomberos para cubrir cualquier situación de emergencia y que dejaba a la ciudad "en una situación de vulnerabilidad absoluta".

La situación llegó al límite después de que los efectivos de bomberos decidieran, ante la falta de efectivos, no reforzar los turnos vía horas extra, unos complementos que están pendientes de pago desde hace un año.

Reunión entre sindicatos y concello de Santiago

El pasado viernes 7 de noviembre se celebró la primera reunión entre el Concello de Santiago y los sindicatos de Bomberos y Policía Local de Santiago, que también están viviendo la misma situación de operativos bajo mínimos.

A la espera de la posibilidad de alcanzar un acuerdo, el concello de Santiago se comprometía a abonar el expediente para efectuar los pagos pendientes durante este mes de noviembre.