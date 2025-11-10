Detenida por circular en sentido contrario por la AP-9 hasta Teo (A Coruña) y dar positivo en alcohol

Agentes de la Guardia Civil han detenido a una conductora que circuló decenas de kilómetros en sentido contrario por la AP-9 y que ha acabado interceptada en el peaje de Teo (A Coruña).

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este lunes, cuando varios conductores alertaron a Emergencias de que un coche estaba circulando hacia Santiago por los carriles de la AP-9 en dirección a Pontevedra.

La conductora fue finalmente interceptada en el peaje de Teo y, según ha confirmado la Guardia Civil, se trata de una vecina de Vilagarcía que dio positivo en la prueba de alcoholemia. La mujer ha sido detenida como presunta autora de un delito contra la seguridad vial.

Se da la circunstancia de que, también en las últimas horas, un coche circulando en sentido contrario, en ese caso en la AG-55, acabó colisionando con otro vehículo. Este accidente, que se saldó con una persona herida, ocurrió a última hora de la tarde del domingo en el municipio de Cabana de Bergantiños.