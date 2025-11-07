Fallece un hombre de 31 años en Porto do Son (A Coruña) tras chocar con su coche contra un caballo

Un conductor de 31 años de edad, R.L.F., perdió la vida en las últimas horas en Porto do Son tras colisionar el coche en el que circulaba contra un caballo. El accidente se produjo en la AC-550, según ha informado el CIAE 112 Galicia.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 92, en la parroquia de Baroña, la pasada medianoche. El 112 recibió la alerta mediante el sistema de emergencia automático del vehículo (e-call), sin que fuera posible contactar con el conductor.

Varios particulares llamaron poco después a Emergencias para confirmar que se había producido una colisión de un coche contra un caballo que se encontraba en la calzada sin vida. Los testigos informaban de que el conductor (y único ocupante) estaba atrapado y podría haber fallecido.

El 112 Galicia alertó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos de Ribeira y de Boiro, al GES de Noia, así como a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.

Una vez en el punto, los equipos de intervención confirmaron el fallecimiento de la persona e indicaron que había sido necesario emplear material de excarcelación para recuperar el cuerpo.

El 061 envió al lugar una ambulancia de soporte vital básico y un equipo del PAC. Los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento, según recoge Europa Press.